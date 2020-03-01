اخبار العالم

أيرلندا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - دبلن - (د ب أ):

أعلنت أيرلندا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأن الحالة مرتبطة بمنطقة موبوءة في شمالي إيطاليا.

وقال توني هولوهان رئيس السلطات الطبية بوزارة الصحة الأيرلندية إنه "لم يكن غير متوقع" مشيرا إلى أن البلاد وضعت بروتوكولات صحية للتعامل مع الفيروس منذ يناير.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن الحالة المؤكدة هي لمريض ذكر في شرقي البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيرلندا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا