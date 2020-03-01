روسيا اليوم : مجهولون يعتدون على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، مساء السبت ، أن مجهولين اعتدوا على موظفي
وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في أنقرة.
وأشارت القناة ، نقلا عن الوكالة ، أن المعتدين هاجموا ثلاثة من موظفيها، ورددوا هتافات "تركيا للأتراك .. الروس عملاء".
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