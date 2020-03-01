وزير الداخلية يصل تونس لرئاسة وفد المملكة في اجتماعات وزراء الداخلية العرب

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء اليوم، إلى الجمهورية التونسية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قرطاج الدولي، وزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.