شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يكشف تفاصيل مقترح الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يجهز جميع مرشحيه فى المحافظات من خلال إعداد قوائم محتملة تقوم بها اللجان العامة للحزب فى كل المحافظات، وهى قوائم ليست نهائية، لافتًا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات النيابية بشكل كبير وموسع فى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس حزب الوفد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن حزب الوفد له رأى فى الانتخابات النيابية المقبلة، وهى أن تكون نسبة 75% قائمة مغلقة، و25% فردى بالنسبة لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثين يكونوا قائمة مغلقة، لافتًا أن هذه هى وجهة نظر حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة.

وعن التحالفات الانتخابية مع الأحزاب قال أبو شقة، إنه لابد من وجود تحالفات قوية للأحزاب، وأن يكون هناك تناغم واختلاف فى هذه التحالفات، مؤكدًا أن حزب الوفد لم يحسم موقفه بالنسبة للتحالفات الانتخابية حتى هذه اللحظة، ولكن هناك تواصلا مستمرا مع الأحزاب المتوافقة مع رأى وإيدلوجية الحزب لبحث هذه التحالفات وشكلها، استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أكد ضرورة الانتهاء من انتخابات مجلس النواب قبل 9 نوفمبر المقبل، لافتا أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالى، الذى تنتهى مدته فى 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد فى دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وهو يبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهى بنهاية شهر يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.