شكرا لقرائتكم خبر عن شبيحة أردوغان يعتدون علي موظفي وكالة "سبوتنيك" الروسية في أنقرة والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements قالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي القناتين في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس"، وذلك حسبما أعلن موقع وكالة سبوتنيك الروسية، في نبأ عاجل.

وقالت سيمونيان في تغريدة عبر "تويتر": "ننتظر رد الشرطة التركية على هذا الاعتداء".

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