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الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020

 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، اول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .

 

وتم تسجيل حالة الوفاة في ولاية واشنطن غرب البلاد .

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وما يزال عدد الحالات المصابة بكورونا في الدول العربية آخذا في الارتفاع، فيما بدأت الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات كبيرة في محاولة لمنع تفشي الفيروس المستجد.

 

وتعد إيران بؤرة لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط، حيث أعلنت عدة دول في المنطقة حالات إصابة مصدرها إيران.

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