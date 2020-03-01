رسمياً .. الشرعية تكشف حقيقة إسقاط مركز مديرية الغيل في الجوف اليمنية

السبت 29 فبراير 2020

كشف مصدر عسكري حقيقة إسقاط مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف اليمنية بيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال المصدر بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن الجيش الوطني اليمني تمكن من القضاء على خلايا نائمة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بعد ان حاولت تفجير الوضع في مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

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وذكر المصدر أن الجيش الوطني فرض طوقا محكما على مركز المديرية اعقب ذلك اشتباكات عنيفة تمكن خلالها من القضاء على تلك الخلايا وتطهير مركز المديرية.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن سقوط مركز مديرية الغيل بيد الميليشيات الإنقلابية عقب مواجهات عنيفة شهدتها المدينة .