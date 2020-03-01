- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تأمر بوقف الهجمات انتظاراً لتوقيع اتفاق مع أمريكا والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
أمرت حركة طالبان جميع مقاتليها اليوم السبت "بالامتناع عن شن أي هجوم" انتظاراً للتوقيع على اتفاق مع الدبلوماسيين الأمريكيين بهدف إحلال السلام في أفغانستان.
وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لرويترز: إن "اليوم صدرت الأوامر لجميع مقاتلي طالبان بالامتناع عن شن أي هجوم..."
وتابع: "نأمل أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بوعودها خلال التفاوض واتفاق السلام وهذا هو المهم"، مضيفاً أن طائرات القوات الأجنبية تحلق فوق الأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان وهو أمر مثير للقلق واستفزازي".
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تأمر بوقف الهجمات انتظاراً لتوقيع اتفاق مع أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.