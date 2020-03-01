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طالبان تأمر بوقف الهجمات انتظاراً لتوقيع اتفاق مع أمريكا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 فبراير 2020

أمرت حركة طالبان جميع مقاتليها اليوم السبت "بالامتناع عن شن أي هجوم" انتظاراً للتوقيع على اتفاق مع الدبلوماسيين الأمريكيين بهدف إحلال السلام في أفغانستان.

 

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وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لرويترز: إن "اليوم صدرت الأوامر لجميع مقاتلي طالبان بالامتناع عن شن أي هجوم..."

 

وتابع: "نأمل أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بوعودها خلال التفاوض واتفاق السلام وهذا هو المهم"، مضيفاً أن طائرات القوات الأجنبية تحلق فوق الأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان وهو أمر مثير للقلق واستفزازي".

 

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