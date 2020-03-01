اخبار العالم

الإنتقالي يناقش مع وزير خارجية السويد تمثيل المرأة الجنوبية في أي مفاوضات للسلام

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتقالي يناقش مع وزير خارجية السويد تمثيل المرأة الجنوبية في أي مفاوضات للسلام والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020

ناقشت رئيسة دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، المحامية ذكرى معتوق، مع وزيرة خارجية  مملكة السويد السيدة  آن ليندي، موضوع تمثيل المراة الجنوبية في اي عملية للتفاوض لإحلال السلام ومشاركة المرأة سياسيا ً.

 

وتطرق النقاش الذي ضم عضو الجمعية الوطنية عيشة طالب ونخبة من نساء الجنوب بالسفيرة السويدية، إلى عدد من المواضيع ذات الصلة بحقوق المرأة ودورها البناء في إرساء دعائم اي عملية ديمقراطية  .

 

وسلمت معتوق السيدة آن ليندي مجموعة  من التقارير الحقوقية عن اوضاع حقوق الانسان في الجنوب والجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي في الحفاظ على تلك الحقوق .

Advertisements

 

وكذا الجهود التي تبذلها دائرة حقوق الإنسان في توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق الجنوب وشعبه ورفعها إلى الجهات الدولية .

 

ودعت معتوق في اللقاء الى المزيد من مثل هذه الزيارات إلى الجنوب من قبل كافة سفراء الدول الأوربية ، مثمنة الجهود التي تبذلها دولة السويد في دعم قضايا  المراة ورفضها للانتهاكات التي وقعت في حق الجنوبيين  .

 

وأكدت أن لقاء وزيرة الخارجيةالسويدية بقيادة المجلس الانتقالي ودائرة حقوق  الانسان فيه أمر بالغ الدلالة من حيث اضطلاع العالم الخارجي بالقضية الجنوبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتقالي يناقش مع وزير خارجية السويد تمثيل المرأة الجنوبية في أي مفاوضات للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا