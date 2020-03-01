شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تحركات البحسني تكشف جهوده الجبارة في تقدم محافظة حضرموت والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020

نتطرق في هذا التقرير إلي جهود قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، والذي عاهد الجميع منذ توليه المنصب، وانتقل من مرحلة التحرير للتعمير، فقد افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، مجمع MSM للجوالات بمدينة المكلا التابع لمؤسسة مبارك سالم باعبود للتجارة والاستثمار.



وطاف محافظ حضرموت عقب الإفتتاح بأقسام المجمع، متعرفا من قبل الشيخ محمد سالم باعبود على مكونات المجمع الذي يضم أكثر من 30 محلا تجاريا ويوفر فرص عمل لأكثر من 100 عاملا وعاملة ويمنح المتسوقين فرصة للتسوق في مكان واحد، ويعد سوقا متخصصا في بيع جميع انواع الجوالات وكافة مستلزماتها.

كما حضر الافتتاح وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت المهندس خالد غانم وعدد من المسؤولين بمديرية مدينة المكلا وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مبارك سالم باعبود للتجارة والاستثمار.

ودشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، مشروع استلام القوارب والمحركات البحرية للصيادين في مدريتي المكلا والشحر الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصفر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من قبل UNDP.

وأوضحت مديرة فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر اوسينا باحيدان خلال التدشين، بأن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع الاستجابة للأزمة الطارئة المكون السمكي وأن إجمالي عدد من المستفيدين منه بلغوا 215 صيادا منهم 100 صيادا في مدينتي المكلا وروكب و115 صيادا في مدينتي الشحر والحامي، كما سيقوم المشروع بتنفيذ دورات تدريبية للصيادين المستهدفين في صيانة المحركات واستخدام GPS.

وحضر التدشين وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مديرية مدينة المكلا حسين هاشم الحامد ومدير عام مديرية الشحر المهندس امين بارزيق ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا المهندس محمد الديلمي وعدد من المسؤولين بالمديريتين والوكالة.

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كما وقع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، على تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة بدولة الكويت ، وتشمل هذه المشاريع التي تنفذها مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والإغاثية، تصنيع وتوريد قوارب صيد للمتضررين وترميم مدرستين في سيئون وشبام وتوزيع ماكينات خياطة و 2000 حقيبة مدرسية، وتنفيذ دورات ومشاريع تأهيلية للشباب.

حضر التوقيع مدير مكتب مؤسسة استجابة م. سالم باوزير، ومدير الإدارات بالمؤسسة.

كما اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على نشاط وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، جاء ذلك خلال لقاء بمكتبه بمدينة المكلا مع مديرة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر أوسان عمر باحيدان، اطلع خلاله نشاط الوكالة ومشاريعها في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، وأشارت مديرة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر إلى أن الوكالة ستنفذ حاليا مشروع الاستجابة للأزمة الطارئة الممول من UNDP والذي سيستفيذ منه 215 صيادا في مديريتي المكلا والشحر من خلال توزيع منح تساعد على تحسين سبل المعيشة للصيادين كالقوارب والمحركات وتقنيات حديثة للاصطياد.

كما تعرف كذلك على جملة من المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الوكالة في عدد من مديريات حضرموت، كمشروع تطوير توظيف الشباب في قطاع العسل الذي يستهدف 800 نحال في مديريات وادي حضرموت ومديرية دوعن، ومشروع الطوارى في الزراعة الذي سينفذ في مديرية القطن، ومشروع بريف الخاص بدعم المنشآت والجمعيات في كافة مديريات المحافظة.

ووقف محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني على الخطة السنوية لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت للعام 2020.

وتضمنت الخطة المزيد من المشاريع الاستثمارية، واعتماد نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين الجادين وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.

وأطلع المحافظ البحسني، على تقرير سنوي لفرع الهيئة العامة، والذي اشتمل على أكثر من 40 مشروعاً استثمارياً بين متوسط وصغير.

وأكد المحافظ البحسني على أهمية منح إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين الجادين، واستمرار بناء الثقة بين المستثمر والسلطة المحلية لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات.