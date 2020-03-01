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شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري يؤكد أن أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى مصدرة إرهابيين والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن الرئيس التركي يريد تحويل ليبيا إلى مصدرة إرهابيين.
وقال المسماري، في تصريحات صحفية، إن إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى ليبيا حول هذا البلد إلى "مصدرة إرهابيين تهدد المنطقة بأسرها".
وأكد المسماري أن "الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر سيواصل هجومه ضد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، وسيطرد جميع القوات الأجنبية التي تقاتل حاليا في البلد الواقع شمالي أفريقيا".
وتابع، "يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل ليبيا إلى مصدرة إرهابيين ومجرمين يهددون الدول المجاورة، خاصة مصر. وهو يفعل ذلك عن طريق إرسال مرتزقة بشكل مستمر. لن نتسامح مع وجود جنود أجانب في أراضينا"
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