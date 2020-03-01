إيران .. وفاة أكاديمي مقرب من خامنئي بسبب كورونا

السبت 29 فبراير 2020

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة أكاديمي مقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي بسبب فيروس كورونا .



وقالت وكالة أنباء خبر أون لاين شبه الرسمية، "توفي جمال خليليان، أستاذ علم الاقتصاد وعضو الهيئة العلمية في معهد الخميني للتعليم والبحوث العلمية بمدينة قم وسط إيران، اليوم السبت؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد".

ويعد خليليان، الذي يدرس الاقتصاد في معهد الخميني للتعليم والبحث، عضوا بارزا في هذه المؤسسة التعليمية التي تمولها الحكومة الإيرانية، ويحظى برعاية خاصة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، ويشرف عليه رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في إيران بوفاة عدد من المسؤولين، بينهم نواب بالبرلمان، بالإضافة إلى سفير طهران السابق لدى الفاتيكان، هادي خسروشاهي.

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كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، وفاة المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 من فبراير الجاري، عن محافظة جيلان شمال إيران، محمد علي رمضاني دستك.

وقالت مصادر برلمانية، إن عدد النواب المصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى خمسة أشخاص.

وأصيب عدد من المسؤولين في حكومة الرئيس حسن روحاني، من بينهم نائبته لشؤون الأسرة والمرأة معصومة ابتكار، ومستشار رئيس السلطة القضائية مصطفى بور محمدي، ونجل صهر المرشد علي خامنئي.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 593 شخصا، ووفاة 43 آخرين.