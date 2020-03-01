عُمان تستعد لإجلاء رعاياها من شيراز بإيران

السبت 29 فبراير 2020

تستعد سلطنة عمان لإجلاء رعاياها المتواجدين في إيران، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة عشرات الإيرانيين بينهم مسؤولين .



وقالت وزارة الخارجية العمانية أن سفارة السلطنة في طهران، تحث مجدداً المواطنين في مختلف مناطق إيران ترتيب حجوزاتهم على طيران تابان من شيراز الى مسقط رحلة يوم الثلاثاء .

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وأكدت أن هذه ستكون آخر رحلة .. مشددة على سرعة الحجز .

وتسببت إيران بتفشي وباء كورونا إلى مختلف الدول المجاورة منها عمان والكويت والبحرين والعراق ولبنان