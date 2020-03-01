صنعاء تسجل إصابة مسؤول دولي بفيروس كورونا 

السبت 29 فبراير 2020

سجلت السلطات الصحية في العاصمة صنعاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا، قالت أنه موظف دولي يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة .



وذكرت مصادر طبية، أن الموظف وصل قبل ايام عبر مطار صنعاء وثبت بأنه حامل للفيروس، وقد اختلط بعدد من المسؤولين والعاملين في المنظمات بصنعاء وهو الآن في حجر صحي بعدما تم اخلاء البناية السكنية التي يعيش فيها .. مشيرة إلى أن المبنى هو سكن موظفي الأمم المتحدة بمنطقة حدة .

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وبحسب المصادر، يشتبه ان يكون هناك يمنيين او اجانب يعملون في المطار او في المنظمات او آخرين قد اصيبوا بالفيروس بعد الاختلاط بالمصاب.

واصدرت مليشيا الحوثي تعليمات مشددة بعدم النشر حول الموضوع والتكتم عليه.