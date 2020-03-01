شكرا لقرائتكم خبر عن تعهد أمريكي بمواصلة العمل مع ثلاثي سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ليل الجمعة: إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث اتفاقا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

» محادثات ثنائية

وقال منوتشين في بيان: إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء بارزين من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان من المقرر إجراء محادثات جديدة.

وقال الوزير الأمريكي: إنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق «في أقرب وقت ممكن»، مشددا على أنه لا ينبغي إجراء التجربة النهائية وملء الخزان «بدون (إبرام) اتفاق».

وتشيّد إثيوبيا السد بالقرب من حدودها مع السودان على النيل الأزرق الذي يتدفق إلى نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو مائة مليون نسمة.

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وقال منوتشين إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال الأشهر الأربعة الماضية بمشاركة الدول الثلاث والبنك الدولي «يتناول كل القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة».

» دولتا المصب

وقال منوتشين: إن دولتي المصب، وهما السودان ومصر، تشعران بقلق بشأن عدم اكتمال العمل الخاص بالتشغيل الآمن للسد.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان: إن القاهرة تتطلع إلى اقتداء السودان وإثيوبيا بمصر في قبول الاتفاق والتوقيع عليه قريبا.

وقالت مصر: إنه اتفاق عادل ومتوازن ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مضيفة أنها «تأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات».

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان: إن الخرطوم تؤكد على التزامها بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاث.