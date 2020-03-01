شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حوثية جديدة ترسخ الطائفية بمدارس اليمن والان نبدء بالتفاصيل
ونظمت الحملة في كل من صعدة وإب وذمار وصنعاء، لتغيير أسماء المدارس، وتعميق الفكر الطائفي بين الطلاب، عبر تخصيص حصص لما يسمى بالتعبئة الفكرية.
وأكدت مصادر تربوية لوكالة «2 ديسمبر» التابعة للمقاومة الوطنية، تغيير الميليشيات اسم مدرسة «رابعة العدوية» بصنعاء، إلى «فاطمة الزهراء»، بتوجيهات مباشرة من وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب المدعو يحيى الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات تنوي تغيير أسماء عدد من المدارس وإبدالها بأخرى ذات طابع طائفي، أو أسماء قتلى القيادات الانقلابية، مشيرة إلى أن الحملة شملت أيضا مراكز محو الأمية.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة حوثية جديدة ترسخ الطائفية بمدارس اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.