شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حوثية جديدة ترسخ الطائفية بمدارس اليمن والان نبدء بالتفاصيل

بدأت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ملالي إيران في تنفيذ حملة جديدة لترسيخ الطائفية بجميع المدارس في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ونظمت الحملة في كل من صعدة وإب وذمار وصنعاء، لتغيير أسماء المدارس، وتعميق الفكر الطائفي بين الطلاب، عبر تخصيص حصص لما يسمى بالتعبئة الفكرية.

وأكدت مصادر تربوية لوكالة «2 ديسمبر» التابعة للمقاومة الوطنية، تغيير الميليشيات اسم مدرسة «رابعة العدوية» بصنعاء، إلى «فاطمة الزهراء»، بتوجيهات مباشرة من وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب المدعو يحيى الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات تنوي تغيير أسماء عدد من المدارس وإبدالها بأخرى ذات طابع طائفي، أو أسماء قتلى القيادات الانقلابية، مشيرة إلى أن الحملة شملت أيضا مراكز محو الأمية.