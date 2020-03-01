شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري يتهم «الوفاق» بتصفية أسرى الجيش الليبي والان نبدء بالتفاصيل

اتهم الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، حكومة الوفاق المدعومة بوحدات من الجيش التركي بتصفية أسرى من جنود الجيش الوطني بينهم جرحى، في وقت ارتفع فيه عدد قتلى قوات أردوغان في العاصمة طرابلس إلى 15 عسكريا.

وبحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب: القتلى من المستشارين العسكريين الأتراك وحراسهم الشخصيين والذين يعملون على تحويل قاعدة معيتيقة إلى قاعدة تركية.

وأكد المحجوب التزام الجيش الليبي بوقف إطلاق النار، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة الليبية لاستكمال السيطرة على ما تبقى من كيلومترات داخل طرابلس وإنهاء تواجد الميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

من جانبه، اتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قوات حكومة الوفاق المدعومة من الجيش التركي بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابون ضاربة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط، كما لم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة مما يدل على أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية.

من جهته، كشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي المبروك الغزوي عن إسقاط 10 طائرات تركية مسيرة خلال الأيام الماضية، وأوضح أنه تم إسقاط 6 طائرات في جنوب طرابلس ووادي الربيع، مشيرا إلى أن الطائرات تنطلق من قاعدة معيتيقة.