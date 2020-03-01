شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الجنسية يجدد الاحتجاجات في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الهندية حظر التجوال في أجزاء من شمال شرق البلاد السبت، بعد مواجهات جديدة بشأن قانون الجنسية المثير للجدل، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الوفيات جراء أعمال الشغب في العاصمة نيودلهي إلى 42 وفاة منذ الأسبوع الماضي.

وقالت كلاوديا أيه لينجوا، رئيسة الشرطة في ولاية ميجالايا: إن شخصا قتل وأصيب 12 آخرون عندما اندلع العنف خلال مظاهرة ضد قانون الجنسية الجمعة في مقاطعة «شرق كازي هيلز» بالولاية.

وعلقت السلطات خدمات إنترنت الهواتف الجوالة وفرضت حظرا في عدة مقاطعات، وفي شيلونج، عاصمة ميجالايا بعد الحادث.

وفي دلهي، واصلت الشرطة القيام بدوريات في الجيوب حيث تحولت مواجهة بين مؤيدي ومعارضي القانون إلى أعمال شغب مجتمعية بين الهندوس والمسلمين الأسبوع الماضي.

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وأصيب حوالي مائتي شخص في أعمال العنف التي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء الماضي، وتوفى 42 حتى الآن، حسبما قال الأطباء في المستشفيات التي يتلقى المصابون العلاج بها.

واحتجزت الشرطة أمس السبت، ستة من الشباب كانوا يرددون شعارات عنصرية، عند محطة مترو راجيف تشوك، الأكثر اكتظاظا بالركاب في دلهي.

وقال متحدث باسم الشرطة: إنهم يخضعون للاستجواب.