شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن مطالبة بتدخل عاجل لمنع كارثة إنسانية بـ«إدلب» والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «وور أون ذا روكس»: إن الولايات المتحدة مطالبة بالتدخل لإيجاد حل للكارثة الإنسانية في إدلب بما يحفظ أرواح المدنيين، ويقلل من معاناتهم، لا سيما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعبأ بتركيا ولا أهداف أردوغان.

» تورط تركي

ويقول الكاتب آرون ستين، في مقال: إن الرئيس التركي ورّط بلاده في الحرب الأهلية السورية بشكل كارثي، وتابع: تحت قيادة أردوغان، راهنت أنقرة كثيرًا على التعاون مع روسيا، اعتقادًا أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتفاوض بالإنابة عن النظام السوري بحسن نية، ويتوصل في النهاية إلى اتفاق تحقق فيه أنقرة مصالحها، ومن شأنه تقديم تنازلات للمعارضة المدعومة منها، ويراعي المخاوف الأمنية التركية حيال الأكراد السوريين.

لكن ـ بحسب الكاتب ـ تدفع تركيا ثمن هذا القرار السيئ؛ لأن بوتين يعتزم هزيمة قوات المعارضة السورية، التي تدعمها أنقرة في إدلب ويبدو أنه لا يعبأ بما يفكر فيه أردوغان.

وأشار إلى أن الدلائل المتوافرة تؤكد أن موسكو ودمشق ملتزمتان بتحمّل تكلفة التصعيد، بما في ذلك استخدام القوة لردع حركة الجنود الأتراك؛ بهدف تعزيز المواقع على طول الطرق السريعة.

وتابع الكاتب يقول: لقد أدى هجوم نظام الأسد على المدينة إلى قدر هائل من معاناة المدنيين، وأثار شبح نزاع بين نظام الأسد وتركيا من أجل السيطرة على شمال غرب سوريا، وهي نتيجة قد تؤدي إلى المزيد من سفك الدماء والصراع في الحرب الأهلية، التي دامت 9 سنوات.

» تصعيد دراماتيكي

وأضاف: في غياب تصعيد تركي دراماتيكي، فإن دعم أنقرة لن يوقف تقدم دمشق ضد قوات المعارضة في إدلب، كما أن دعم تركيا للجماعات المسلحة في المدينة سيجعل الحرب أطول، لكن لن يغيّر النتيجة، وهو درس لم يتعلمه سوى القليل من هذه الحرب المأساوية.

ولفت ستين؛ إلى أنه يمكن للولايات المتحدة التوصل إلى اتفاقات مع مختلف الأطراف لمنع ذبح الأبرياء، ومضى يقول: لا يمكن الوثوق بالنظام السوري في حماية المدنيين، ومع ذلك، إذا كان إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة سينقذان أرواحهم، فسيكون ذلك هدفًا يستحق المتابعة أكثر من تسليح معارضة لا يمكنها الفوز إلى أجل غير مسمى.

وأردف قائلًا: لقد ربحت الولايات المتحدة حربها في سوريا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وعليها التفكير في كيفية إدارة التصعيد في إدلب، بدلًا من تشجيع أنقرة على مواصلة قتال لا يمكنها الفوز به بتكلفة مقبولة.

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ومضى الكاتب يقول: في معركة نزيهة، لا يمكن مقارنة الجيش السوري بالقوات المسلحة التركية، لكن إدلب ليست معركة عادلة، وأوضح أن خيارات تركيا بالتصعيد مع النظام السوري تخاطر بتصعيد مضاد من روسيا، التي تعرف أن أنقرة تخشى مثل هذه الضربة المضادة.

» مناطق الاحتلال

وأضاف: يمكن لروسيا أن تصمم مثل هذا التصعيد بعدة طرق، حيث يمكنها جعل الحياة تعيسة للقوات التركية في سوريا، إما عن طريق قصف خطوط الإمداد أو مد القتال إلى مناطق تحتلها أنقرة وتديرها على طول الحدود.

ونوّه ستين إلى أن لدى الولايات المتحدة مصلحة واضحة في تحدي روسيا، لكن إدلب ليست المكان المناسب للقيام بذلك، ولفت إلى أن الهجوم الروسي السوري قد يدفع بإغراق تركيا بموجة كبيرة من اللاجئين؛ لذلك لدى أنقرة مصلحة قوية في التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل إدلب.

ويواصل: تحتاج تركيا إلى إدلب خالية من العنف نسبيًا لمنع النزوح الجماعي، الذي يخاطر بالمكاسب التركية في أماكن أخرى من البلاد، وتتفهّم موسكو هذا، ويمكنها الضغط على أنقرة من خلال استهداف القوات التركية إذا تم استخدامها لمساعدة فصائل في إدلب.

وتابع الكاتب: يمكن لروسيا تمديد هذا الضغط إلى المناطق التي تحتلها تركيا الآن على طول الحدود، إذا كانت روسيا ستقوم بذلك، فإن المناطق الآمنة التي أنشأتها تركيا لن تكون آمنة، مما يخاطر بمزيد من تهجير السوريين إليها، وأوضح أن التحدي الأساسي لتركيا أن أكثر الجماعات المهيمنة داخل إدلب هي هيئة تحرير الشام، وهي جماعة متشددة لها صلات بـ«القاعدة»، وتعهّدت أنقرة بدحرها في مفاوضاتها مع موسكو.

» تبرير قصف

ويزيد: لقد استغلت روسيا الوجود الحقيقي لهيئة تحرير الشام في إدلب لتبرير قصفها، مع زيادة دعمها للأسد هناك، تزعم روسيا بأنها ببساطة تستهدف «القاعدة» وتنفذ الشروط، التي وافقت عليها أنقرة في سبتمبر 2018 ولكنها لم تتبعها.

وتابع يقول: الولايات المتحدة حليفة تركيا، ولكن ليس لديها اهتمام كبير بخسائر القوات المسلحة لأنقرة، التي تتورط في حرب سوريا.

ويختم الكاتب آرون ستين مشددًا على أنه من الأفضل إستراتيجيًا السعي إلى وقف إطلاق النار لمنع كارثة إنسانية هائلة، مضيفًا: المفاوضات مع روسيا لن تكون سهلة ولا مباشرة، إدلب كارثة إنسانية هائلة، ومن شبه المؤكد أن نظام الأسد سينتقم من المدنيين الأبرياء، الذين يتهمهم بأنهم غير مخلصين.