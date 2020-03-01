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ماليزيا تطوي صفحة مهاتير

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طوت مملكة ماليزيا صفحة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، بعد عودته مرة أخرى لحكم البلاد، معتمدا على إرثه السياسي السابق، إلا أنه فشل فشلا ذريعا في تحالفات أنشأها للوصول إلى رئاسة الحكومة.

وأمس السبت، عين ملك ماليزيا رئيس وزراء جديدا، وأعلن القصر الوطني الماليزي عن تعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية «برناما» عن مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين قوله: إن مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن ستقام في القصر اليوم الأحد.

وأضاف شمس الدين: إن الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله قد أبدى رضاه عن تعيين محيي الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي الثامن، وفقا لما ينص عليه الدستور الماليزي.

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