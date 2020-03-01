شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الصدري يدعم علاوي رغم أنف المعترضين والان نبدء بالتفاصيل
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد جلسة لحسم قضية المصادقة على الحكومة الجديدة.
وقال النائب عن «سائرون» رياض المسعودي، السبت: انطلقت جولة من مباحثات بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والكتل السياسية الرافضة له، مبينا أن مباحثات الساعات الأخيرة هي مَنْ ستمرر حكومة علاوي.
ووفقا لـ«شبكة أخبار العراق»، أوضح المسعودي، أن «سائرون» مازال مصرا على تمرير حكومة علاوي رغم أنف المعترضين، ودعمها في مجلس النواب رغم الاعتراض من قبل بعض الكتل، التي تحاول فرض مصالحها الحزبية. حسب قوله.
وبشأن صدامات ساحة الخلاني الجمعة، أعلن عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية السبت، أن متظاهرا قُتل وأصيب 14 آخرون في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين ببغداد.
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