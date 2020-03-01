شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 2870 بعد وفاة 35 شخص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد موقع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إعلان السلطات الصينية تسجيل 35 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات وفيات فيروس "كورونا" المستجد داخل الصين إلي 2800.

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