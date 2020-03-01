إيران تؤكد رسميا تعرض قواتها شمال سوريا لقصف تركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد المركز الاستشاري الإيراني في سوريا، مساء السبت، أن قوات الجيش التركي قامت بقصف مواقع عسكرية تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها من الميليشيات الشيعية المساندة للجيش السوري، في مدينة إدلب شمال سوريا.

Advertisements

وقال المركز في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية إن ”قوات الحرس الثوري وحزب الله وباقي الميليشيات الشيعية شاركت قوات الجيش السوري في فتح الطريق الدولي ”حلب – دمشق“ بالكامل، المعروف باسم ”M5″“.

ولم يكشف البيان الإيراني عن حجم الأضرار والقتلى في صفوف القوات الإيرانية نتيجة قصف الجيش التركي لمواقعها العسكرية في إدلب الليلة الماضية.

وتابع البيان الإيراني أن ما أسماها بـ“فصائل المقاومة“ كانت قادرة على الرد على نيران القوات التركية لكنها لم تتعرض لها احتراما لقرار القيادة العسكرية، مشيرا إلى أن ”قرار عدم التعرض للقوات التركية في سوريا لا يزال ساري المفعول“.

وأضاف البيان ”رغم الموقف الدفاعي لقواتنا، أقدم الجيش التركي من الجو وبالدعم الناري على استهدافنا، وقد أرسلنا وسطاء للجيش التركي لوقف الاعتداء.. لكن الجيش التركي لم يأخذ طلبنا بعين الاعتبار واستمر بقصفنا“.