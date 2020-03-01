الاتحاد الأوروبي: إتفاق أميركا وطالبان خطوة أولى نحو السلام بأفغانستان

ركّز مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أنّ "الإتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة الأميركية و"حركة طالبان"، والإعلان الأميركي الأفغاني المنفصل، خطوتين أوليتين مهمّتين نحو عمليّة سلام شاملة في أفغانستان".
وشدّد في بيان، على أنّ "الفرصة الحالية للمضي نحو السلام لا يجب أن تفوّت، وأنّ الاتحاد يتوقّع أن تبدأ المفاوضات بين الأفغان وبقيادة الأفغان من دون تأخير، بشكل يشمل الجميع وبهدف تحقيق سلام دائم".
وجاء توقيع الاتفاق التاريخي في الدوحة بين الولايات المتحدة و"طالبان" ليمهّد الطريق أمام انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنيّة من "طالبان".
وتزامنًا مع عمليّة الإنسحاب، من المفترض أن تبدأ مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين الحركة وسلطات كابول بحلول 10 آذار، استكمالًا للاتفاق الموقّع في الدوحة.
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