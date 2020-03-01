الجيش الصومالي سيطر على معسكر جماعة صوفية مسلحة بعد معارك أدت لمقتل 12 شخصا

أفاد مسؤولون لوكالة "فرانس برس" بأنّ "قوات الأمن الصومالية اقتحمت معسكرًا لجماعة صوفية مسلّحة، ما دفع قادتها إلى الإستسلام بعد معارك أدّت إلى مقتل 12 شخصًا"، موضحين أنّ "القوات الصومالية سيطرت بشكل كامل على قاعدة الميليشيات وبات الوضع طبيعيًّا الآن".
وكان قد اندلع القتال بين قوات الجيش وعناصر تنظيم "أهل السنة والجماعة" ليل الخميس في دوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ الّتي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، وازدادت حدّته الجمعة.
يُذكر أنّ برلمان غلمدغ قد انتخب في وقت سابق بشهر شباط أحمد عبد كاري، وهو وزير سابق مدعوم من الحكومة الفدرالية، رئيسًا للولاية.
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