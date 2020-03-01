جاويش أوغلو وبومبيو بحثا بآخر الأوضاع في إدلب السورية

أوضح وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني بحثت مع وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ بآخر الأوضاع في إدلب، ومتابعة القضايا الّتي تناولها رئيسنا ​رجب طيب اردوغان​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الجمعة"؛ وذلك على هامش المشاركة في مراسم توقيع اتفاق بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحركة "طالبان" الأفغانية بالعاصمة القطرية ​الدوحة​.

يُذكر أنّ يوم الخميس الماضي، أعلنت ​تركيا​ مقتل 33 جنديًّا تركيًّا إثر هجوم شنّته قوات ​النظام السوري​ على مواقعها في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​.

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