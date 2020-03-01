جاويش أوغلو وبومبيو بحثا بآخر الأوضاع في إدلب السورية

أوضح وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني بحثت مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بآخر الأوضاع في إدلب، ومتابعة القضايا الّتي تناولها رئيسنا رجب طيب اردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الجمعة"؛ وذلك على هامش المشاركة في مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة "طالبان" الأفغانية بالعاصمة القطرية الدوحة.
يُذكر أنّ يوم الخميس الماضي، أعلنت تركيا مقتل 33 جنديًّا تركيًّا إثر هجوم شنّته قوات النظام السوري على مواقعها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
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