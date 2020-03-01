أعلن وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "36 ألفًا و776 مهاجرًا غادروا ولاية أدرنة شمال غربي تركيا باتجاه أوروبا".
يُذكر أنّ مساء الخميس، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأنّ أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنّ بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجّه إلى أوروبا، مؤكّدًا أنّ تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخيلة التركية: أكثر من 36 ألف مهاجر غادروا أدرنة باتجاه أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.