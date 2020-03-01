وزير الداخيلة التركية: أكثر من 36 ألف مهاجر غادروا أدرنة باتجاه أوروبا

أعلن وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "36 ألفًا و776 مهاجرًا غادروا ولاية أدرنة شمال غربي ​تركيا​ باتجاه ​أوروبا​".

يُذكر أنّ مساء الخميس، بدأ تدفق ​المهاجرين​ إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأنّ ​أنقرة​ لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أنّ بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام ​اللاجئين​ الراغبين بالتوجّه إلى أوروبا، مؤكّدًا أنّ تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.