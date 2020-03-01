ماكرون حث تركيا وروسيا على الاتفاق على وقف إطلاق نار في سوريا

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنّ "الرئيس الفرنسي حث نظيريه الروسي والتركي على وقف العمليات القتالية في ​سوريا​ والاتفاق على وقف دائم ل​إطلاق النار​".

ولفت إلى أنّ "ماكرون أبلغ نظيريه الروسي والتركي خلال اتصالين هاتفين منفصلين أنّه يشعر بقلق عميق من الكارثة الإنسانية الجارية الناجمة عن هجوم سوريا وحلفائها في ​محافظة إدلب​"، موضحًا أنّ "ماكرون شدّد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية، ودعا ​روسيا​ وتركيا إلى التوصل إلى وقف دائم ويمكن التحقق منه لإطلاق النار مثلما تعهدا ل​فرنسا​ و​ألمانيا​ خلال اجتماع القمة الرباعي الذي عقد في ​اسطنبول​ في خريف 2018".