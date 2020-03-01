ماكرون حث تركيا وروسيا على الاتفاق على وقف إطلاق نار في سوريا

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "الرئيس الفرنسي حث نظيريه الروسي والتركي على وقف العمليات القتالية في سوريا والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".
ولفت إلى أنّ "ماكرون أبلغ نظيريه الروسي والتركي خلال اتصالين هاتفين منفصلين أنّه يشعر بقلق عميق من الكارثة الإنسانية الجارية الناجمة عن هجوم سوريا وحلفائها في محافظة إدلب"، موضحًا أنّ "ماكرون شدّد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية، ودعا روسيا وتركيا إلى التوصل إلى وقف دائم ويمكن التحقق منه لإطلاق النار مثلما تعهدا لفرنسا وألمانيا خلال اجتماع القمة الرباعي الذي عقد في اسطنبول في خريف 2018".
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