محمد فهمي التقى في تونس نظيره المصري

التقى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، مساء اليوم في فندق "لايكو" في تونس، وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، وذلك على هامش مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يبدأ أعماله غدا في تونس العاصمة.
وتم البحث في مجمل الأوضاع اللبنانية- المصرية والأمور ذات الاهتمام المشترك، واتفق على متابعة المواضيع خصوصا ما يتعلق منها بتطوير التنسيق الأمني وتبادل الخبرات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وأعرب فهمي عن امتنانه لـ"الدور الذي تقوم به مصر في التفاعل الايجابي بين الدول العربية الشقيقة".
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