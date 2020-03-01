محمد فهمي التقى في تونس نظيره المصري

التقى وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي، مساء اليوم في فندق "لايكو" في تونس، وزير الداخلية في ​جمهورية مصر​ العربية ​اللواء​ محمود توفيق، وذلك على هامش ​مجلس وزراء الداخلية العرب​ الذي يبدأ أعماله غدا في تونس العاصمة.

وتم البحث في مجمل الأوضاع اللبنانية- المصرية والأمور ذات الاهتمام المشترك، واتفق على متابعة المواضيع خصوصا ما يتعلق منها بتطوير التنسيق الأمني وتبادل الخبرات و​مكافحة الارهاب​ والجريمة المنظمة.

وأعرب فهمي عن امتنانه لـ"الدور الذي تقوم به مصر في التفاعل الايجابي بين ​الدول العربية​ الشقيقة".