مصادر الأنباء: بري يدعم الكابيتال كونترول الذي يحفظ ودائع المودعين من خلال سحبها المقسّط

لفتت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يدعم الـ"كابيتال كونترول - capital control" الّذي يحفظ ودائع المودعين من خلال سحبها المقسّط، بخلاف الـ"هيركات - haircut" الّذي يعتمد الحسم من الودائع أو تحويلها إلى سندات لآجال بعيدة".

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