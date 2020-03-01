الطبش: إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا مهزلة والخطوات على الارض عشوائية واستعراضية

لفتت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، إلى أنّ "حتّى الساعة ما زالت كلّ الإجراءات المتَّخذة من قبل ​الحكومة​ لمواجهة فيروس "كورونا" مهزلة. مؤتمرات صحافيّة للكلام الفارغ، ولا خطوات جريئة وصارمة على الأرض، وإن وُجدت، تبقى عشوائيّة وفوضويّة واستعراضيّة".

وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حتّى صحة الناس، لا يمكن لحكومة "الإختصاصيّين" حمايتها ورعايتها. الحكومة الّتي تقدّم صحّة شعبها ثمنًا لحسابات سياسيّة إقليميّة، هي حكومة متآمرة ضدّ شعبها".