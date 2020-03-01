لفتت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش، إلى أنّ "حتّى الساعة ما زالت كلّ الإجراءات المتَّخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" مهزلة. مؤتمرات صحافيّة للكلام الفارغ، ولا خطوات جريئة وصارمة على الأرض، وإن وُجدت، تبقى عشوائيّة وفوضويّة واستعراضيّة".
وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حتّى صحة الناس، لا يمكن لحكومة "الإختصاصيّين" حمايتها ورعايتها. الحكومة الّتي تقدّم صحّة شعبها ثمنًا لحسابات سياسيّة إقليميّة، هي حكومة متآمرة ضدّ شعبها".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا مهزلة والخطوات على الارض عشوائية واستعراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.