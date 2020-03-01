لوكسمبورغ تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

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بروكسل: تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في لوكسمبورغ، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء السبت.
وقالت لينير خلال مؤتمر صحافي إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا (بلجيكا).
وأضافت ان المريض أظهر الأعراض "في بداية الأسبوع".
وأشارت الوزيرة إلى أنّ هناك أبحاثًا جارية "لتحديد الأشخاص" الذين كان المريض على اتّصال معهم.
وتمّ عزل المريض مع أسرته في مركز لوكسمبورغ الاستشفائي، لكنّ عائلته لم تظهر عليها أيّ أعراض.
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