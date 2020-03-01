شكرا لقرائتكم خبر عن قانون بالبرلمان يواجه العنف ضد الآباء بالحبس.. تعرف عليه × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة شادية خضير والذى يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه او يتركهم او يضربهم.

وأرسلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب استعجال إلى كل من وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة ومجلس القضاء الأعلى للقضاء لإرسال رأيهم بشان مشروع القانون، وذكرت القانون أن العقاب الجنائى لم يتحدث بالمعنى الصريح عن جريمة عقوق الوالدين بالمفهوم الواسع وإنما تحدث عن بعض جوانبها المالية والاهتمام والرعاية للوالدين بالمفهوم العام ودون وصف دقيق للجريمة او الرعاية بالوالدين ودون تحديد عقوبات خاصة ضد مرتكبى الجريمة.

ونرصد في النقاط التالية أبرز ما جاء بالتشريع..

- تجريم عقوق الوالدين بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة

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- ذات العقوبة تواجه كل من قام بالسب او القذف او الاهانة .

- تضاعف العقوبة في حالة الضرب وإلحاق الضرر بأى من الوالدين.

- اعتمدت مقدمة المشروع على غياب أي نص قانونى يعالج الظاهرة.

- طالب مشروع القانون باستطلاع رأى الأزهر في الجريمه وتصنيفها.