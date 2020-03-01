بالصور.. 30 دار نشر تشارك في معرض دسوق للكتاب بكفر الشيخ اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أكد الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن 30 دار نشر، سوف تشارك في معرض دسوق للكتاب في دورته السابعة، والمقرر افتتاحه اليوم الأحد.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات صحفية، إن معرض دسوق للكتاب، يضم 30 ألف كتاب، ويضم 22 فعالية متنوعة بين "ثقافية وفنية"، بداية من افتتاح المعرض، وحتى نهايته.
وكشف "بهي الدين"، عن مشاركة الهيئة العامة للكتاب، وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، والمركز القومي للترجمة، وكيان للنشر، وماس للنشر.
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