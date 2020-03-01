محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي :
لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمه "القطار الإسباني"، في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وذلك خلال مروره على مزلقان غير قانوني.
وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة فرشوط، يفيد مصرع "أنسي ملقي جبرائيل، 40 عامًا، عامل"، بعدما صدمه القطار أثناء مروره أمام منزله في قرية نجع خيرية بفرشوط.
نُقلت الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عامل أسفل عجلات قطار في مركز فرشوط بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.