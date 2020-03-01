مصرع عامل أسفل عجلات قطار في مركز فرشوط بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي :

لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمه "القطار الإسباني"، في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وذلك خلال مروره على مزلقان غير قانوني.

وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة فرشوط، يفيد مصرع "أنسي ملقي جبرائيل، 40 عامًا، عامل"، بعدما صدمه القطار أثناء مروره أمام منزله في قرية نجع خيرية بفرشوط.

نُقلت الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.