بالصور.. مبادرة "هنجملها" تنفذ أعمال تطوير طريق دير الأنبا هدرا في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نفذ شباب جامعة أسوان، المشاركون في مبادرة "هنجملها "، اليوم السبت، اعمال تشجير منطقة دير الأنبا هدرا غرب أسوان، بحضور القمص صرابا مون الباخوس رئيس الدير.

وقال الدكتور ممدوح السيد أحمد، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بأسوان، أنه فى إطار فعاليات مبادرة "هنجملها"، والتى ينفذها جهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع جامعة ومحافظة أسوان، نفذ شباب الجامعة زراعة وتشجير الطريق المؤدي إلى دير الأنبا هدرا غرب أسوان.

وأضاف أن مبادرة "هنجملها" تهدف إلى زراعة ألف شجرة على طريق مطار أسوان الدولي، بمسافة 18 كم، بداية من ميدان صدقي سليمان بالخزان غرب، وحتى مدخل المطار، وذلك من إجمالى 9 آلاف شجرة موالح من الجوافة والليمون والرمان والزيتون.

وأشار إلى أن زراعة أشجار الموالح، تعمل على خفض نسب التلوث وتحسين البيئة ومنع الاحتباس الحراري وحماية المواطنين من أشعة الشمس خلال فترة الصيف.