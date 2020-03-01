الجيش الليبي يعلن عن مقتل 15 عسكريًّا تركيًّا في قصفٍ إستهدف مطار معيتيقة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي "بالجيش الوطني الليبي"، العميد خالد المحجوب مقتل نحو 15 عسكريا تركيا في قصف إستهدف مواقع داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
وقال المحجوب في تصريح خاص لـقناة "روسيا اليوم " اليوم، الجمعة 28 فيفري 2020، إن الجيش دمر رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطار المدني، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بإنشائهما، مضيفا أيضا أن الجيش تمكن من إسكات النيران في مشروع الموز.
وكان القصف المدفعي والصاروخي جنوب العاصمة الليبية طرابلس قد تجدد صباح اليوم، وأعلن عن سقوط نحو 60 قذيفة صاروخية على مطار معيتيقة، ما دعا إدارته إلى تعليق الملاحة الجوية مجددا.
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