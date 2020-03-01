وزير الصحة الإيراني: إغلاق كافة المدارس 3 أيّامٍ بسبب فيروس كورونا

وكالات- أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي عبر التلفزيون الرسمي اليوم، الجمعة 28 فيفري 2020، أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال الوزير "إستنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام إعتبارا من الغد".