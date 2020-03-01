الملك سلمان: يحضر فعاليات كأس السعودية سباق الخيول الأغلى في العالم

تقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحاضرين في ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وسلم الجوائز للفائزين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها الإعلام الرسمي، العاهل السعودي في مضمار السباق الذي يحمل اسم مؤسس البلاد، "الملك عبدالعزيز"، في إشارة رمزية لمكانة رياضة الخيول فيتاريخ البلد الخليجي.
ولوح الملك لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكان مخصص على منصة مشرفة على مضمار السباق الذي تفوق جوائزه مبلغ 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائزسباقات الخيل عالميا.
وسلم الملك كأس البطولة التي تحمل اسم السعودية، لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول، وقيمتها 20 مليون دولار، بعد يومين من المنافسات، شارك فيها فرسان وفارسات على خيول ذات شهرة عالمية.
وحل الجواد الأمريكي "ماكسيمم سكيورتي" المملوك لشركة "كولمور"، في المركز الأول بالبطولة، بعدما نجح فارسه "جي بي ماجنير" من التفوق على منافسين من السعودية، وبريطانيا، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وفرنسا.
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