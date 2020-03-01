كورونا.. إغلاق مدخل الموصل الجنوبي بسبب تعطل جهاز كشف الفيروس

أكد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، أن السلطات الأمنية في محافظة الموصل عمدت إلى إغلاق المدخل الجنوبي للمدينة، بعد تعطل جهاز الفحص الخاص بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المصدر، إن "أحد أجهزة الفحص الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تعطل، الأمر الذي تسبب بإغلاق المدخل الجنوبي لمدة نصف ساعة وتحديدا عند نقطة سيطرة العقرب".
وأضاف، أنه "أعيد فتح المدخلبعد وصول أجهزة أخرى"، مشيرا إلى أن "ذلك سبب زخما كبيرا عند المدخل من قبل الوافدين إلى المدينة".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا من العراقيين بلغت 6 حالات، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة لعزل المصابين وعلاجهم.
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