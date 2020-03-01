أبو الغيط: القمة العربية المقبلة قد تؤجل بسبب فيروس كورونا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "هناك وضعا عالميا طارئا يتعلق بكورونا"، وأنه قد يتسبب في تأجيل القمة العربية المقبلة في الجزائر، حتى منتصف العام الحالي وفقا لموقع روسيا اليوم .
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الجزائري صبري بو قادوم، إنه قد يتم تأجيل موعد القمة المقررانعقادها أواخر مارس المقبل، وأن الموعد الجديد لا يمكن أن يتعدى منتصف يونيو المقبل.
من جهته، قال بوقادوم إن "الظروف العالمية، وبالأخص الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد"، لافتا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدد
بدوره، أشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إلى أنه "من المقرر أن تشهد زيارة أبو الغيط إلى الجزائر، وهي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، لقاء مع الرئيس تبون، وكذلك جلسة محادثات مع صبري بوقادوم وزير الخارجية".
وأوضح زكي، أن "المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتان في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية".
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