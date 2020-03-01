مستشفى المجتهد في دمشق ينفي تسجيل إصابات بكورونا

أوضحت الأجهزة الصحية السورية أن ما تردد عن إصابتين بكورونا في مستشفى المجتهد في دمشق غير صحيح، وأكدت أنها ستعلن عن أي إصابة حال وقوعها وفقا لموقع روسيا اليوم .

وذكر مدير المستشفى سامر خضر، أنه وردت حالتان اشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا "لكن بعد المتابعة والفحص تبين أن أحدهما مصاب بالإنتان التنفسي، والثاني

بالسل".

وقال خضر في تصريحات نقلتها إذاعة "شام إف إم" إن أحد المصابين خرج من المشفى والآخر سيخرج الأحد، وأن "الحالتين كانتا على اختلاط مع إيراني مقيم في سوريا وتمت متابعته من قبل فرقنا وهو ليس مصابا بكورونا".

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وأكد خضر أنه "في حال

اكتشاف أي حالة مصابة بكورونا سنعلن عنها مباشرة".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا وصف بأنه مجتزأ حول الاشتباه بحالتي إصابة بكورونا في مشفى المجتهد، وهو ما استدعى توضيحا من إذاعة "ميلودي إف إم".

يشار إلى أن سوريا لم تعلن حتى الآن وجود أي إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، فيما نفت السلطات الصحية عددا من الأخبار التي تم تداولها في الأيام السابقة عن وجود إصابات في البلاد.