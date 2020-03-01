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الاشتباه بإصابة بريطانية مسجونة في طهران بكورونا

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قال ريتشارد راتكليف زوج الإيرانية البريطانية نزانين زغاري راتكليف المسجونة في طهران، إن عقيلته تشتبه في سجنها بتعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أخذ بالانتشار في إيران وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أن زوجته البالغة 41 عاما اشتكت من أن إدارة السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس، وشدد على أنها تعاني من  إنفلونزا

"غريبة" وحالتها متدهورة.

ونقل الزوج عنها قولها في اتصال هاتفي اليوم: "لست بخير. في الواقع أشعر بأنني في حالة سيئة للغاية".

وأضافت: "أشعر منذ مدة طويلة بأن ما أعانيه ليس زكاما عاديا"، لافتة ألى أنها تعاني أعراضا بينها التهاب في الحلق وارتفاع في الحرارة وصعوبة في

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التنفس.

وقالت: "أعرف أنني بحاجة للحصول على دواء لأتحسن. لن تذهب الأعراض بشكل سحري".

وطالب الزوج، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمساعدة لكي يوفر الجانب الإيراني للسجينة كشفا طبيا.

وتأتي مناشدته فيما أعلنت إيران السبت ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد الوفيات إلى 43.

تم توقيف نزانين زغاري راتكليف في مطار طهران في أبريل 2016 بعدما زارت إيران مع ابنتها، وهي تقضي حاليا حكما بالسجن لخمس سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الفتنة.

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