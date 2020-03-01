اليونان ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع تركيا

أفادت صحيفة "كاتيميريني" بأن اليونان شرعت في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك وفقا لموقع روسيا اليوم .
وقالت الصحيفة، إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين.
وأشارت إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرينمن جهة، وأفراد الشرطة والجيش اليوناني من جهة، فيما تتواجد على الحدود سريتان من قوات الإنزال اليونانية لليوم الثاني على التوالي.
وتستخدم الشرطة اليونانية الدرونات لمراقبة تحركات اللاجئين على طول الحدود ووفقا للتقديرات، يوجد حاليا في المنطقة 6 آلاف مهاجر ولاجئ على
أما بالنسبة للطرق البحرية، فإن الطقس لا يزال يعيق وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى جزر بحر إيجه الشرقية.
ورغم ذلك تم من الساعة السابعة صباح الجمعة وإلى السابعة من صباح السبت، إنقاذ 58 شخصا بالقرب من جزر ساموس وكاستيلوريزو وهبط 122 شخصا من اللاجئين على ليسبوس وساموس.
وقالت الصحيفة، إنه تم في الساعات الأخيرة إنقاذ 27 لاجئا عند جزيرة ليسبوس في بحر إيجة الشرقي، حيث تهب رياح قوية.
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