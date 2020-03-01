ترامب: جاهزون لمساعدة إيران فيما يتعلق بكورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لدعم إيران في جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، شريطة أن تطلب طهران ذلك وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف ترامب، في كلمته خلال مؤتمر لاتحاد المحافظين الأمريكيين: "إذا كان بمقدورنا

مساعدة الإيرانيين في هذه المشكلة، سنفعل بالطبع... كل ما عليهم، هو أن يطلبوا منا ذلك".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت السبت، أول

وفاة بفيروس كورونا وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" إلى أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن.

وكشف الرئيس ترامب للصحفيين، أن ضحية الفيروس مواطنة أمريكية مسنة، مؤكدا أن أربعة مصابين حالتهم خطرة.

وسبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62.