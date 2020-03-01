أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لدعم إيران في جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، شريطة أن تطلب طهران ذلك وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف ترامب، في كلمته خلال مؤتمر لاتحاد المحافظين الأمريكيين: "إذا كان بمقدورنامساعدة الإيرانيين في هذه المشكلة، سنفعل بالطبع... كل ما عليهم، هو أن يطلبوا منا ذلك".
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت السبت، أولوفاة بفيروس كورونا وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" إلى أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن.
وكشف الرئيس ترامب للصحفيين، أن ضحية الفيروس مواطنة أمريكية مسنة، مؤكدا أن أربعة مصابين حالتهم خطرة.
وسبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: جاهزون لمساعدة إيران فيما يتعلق بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.