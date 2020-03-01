قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن حزبه لن يُغير موقفه من الإثراء غير المشروع وذلك التزاما بالنص التشريعي الذي أخرجته الحكومة.
العثماني الذي تحدث خلال “الدورة العادية للجنة المركزية” التي نُضمت تحت شعار “لا تنمية بدون ديمقراطية” التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في الرباط أكد أن المسؤولية مشتركة لأن إذا تم عكس ذلك سيكون تلاعب بمصلحة الوطن.
وعلق العثماني على المبادرة التي أطلقها الملك والتي تروم إلى إعطاء الشباب قروض بفوائد قليلة كونها ستنقص من البطالة وتصب في مصلحة الشباب وله تأثير كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني لشباب حزبه: لن نُغير موقفنا من الإثراء غير المشروع ومبادرة “إنطلاقة” سيتنقص من نسبة البطالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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