العلامة الكاملة للوداد والرجاء في “التشامبيونزليغ” والتأكيد الأسبوع المقبل

وليد لباب – صحافي متدرب

حققت الفرق المغربية المشاركة في مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، العلامة الكاملة في لقاءات الذهاب، بحيث انتصرت كتيبة جمال السلامي على مازيمبي بهدفين دون مقابل، فيما الناهيري قاد الوداد لفوز ثمين على النجم الساحلي بنفس النتيجة، ليعلن عن نفسه عريسا لليلة.

نتائج الذهاب جيدة على العموم بالنظر إلى قوة النجم ومازيمبي، ويبقى على الرجاء والوداد التحضير لإياب حارق الأسبوع المقبل، حيث سينتقل الوداد لمواجهة النجم الساحلي، مع الإستفادة من استقبال “السواحلية” برادس عوض ملعب سوسة الأولمبي، أي بضغط جماهيري أقل، فيما الرجاء سيكون أمام الرحلة الإفريقية الأصعب له حينما يحل ضيفا على مازيمبي بلوبومباتشي المعروفة بالضغط الرهيب حتى قبل المقابلات.

وسيكون على غاريدو والسلامي مجارات الضغط والتحضير للمقابلتين ذهنيا أكثر من التحضير البدني، لكي يتمكن الفريقان من العودة بورقتي التأهل إلى المربع الذهبي.