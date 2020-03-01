تطفئ جريدة “أخبار اليوم”، بحلول شهر مارس، شمعة الذكرى الحادية عشر لتأسيسها، وسط مزيد من التضييق والحصار؛ ورفقة طاقمها الشاب والطموح، تخوض الجريدة وتواجه في كل يوم الصعاب التي تستهدف وجودها وبقاءها، وتمضي منارة تُزين الحقل الصحافي والإعلامي الوطني بشهادة كثير من المثقفين والسياسيين.
في ذكرى التأسيس، ينشر “اليوم 24” تباعا شهادات مثقفين وسياسيين وفنانين، وقد اختلفت مرجعيات أصحابها ورهاناتهم.
صلاح الوديع:
“أخبار اليوم” جاءت بدفعة وجرعة مهمة من الناحية المهنية في مجال الصحافة اليومية، وهذا مشهود به طبعا، على اعتبار أنها تضم جيلا من الصحافيين المتميزين سواء من ناحية اللغة أو على مستوى المضمون ومعالجة وتناول الخبر، بحيث تجدهم يحملون همّ إعطاء السبق للجانب المهني أكثر
وبالمقابل، كانت “أخبار اليوم” ستربح الكثير لو أنها حرصت على عدم الاصطفاف إلى جانب بعض القوى السياسية، سواء بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة، الشيء الذي جعلها في فترة من الفترات تُحسب على خيار سياسي في البلاد.
وبهذه المناسبة، أتمنى من كل قلبي ألا يكون ذلك قد أثر على صورتها ومسارها، لهذا أشرت في بادئ حديثي إلى أن هناك نقطة تميز صحافيي الجريدة، هي البعد المهني واجتهادهم في معالجة الخبر، وهذا مكسب جد مهم وجب الحفاظ عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى تأسيس “أخبار اليوم”.. الوديع: جرعة مهمة من المهنية وتضم جيلا من المتميزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.