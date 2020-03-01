“التشامبيونزليغ”.. الوداد يتفوق على النجم الساحلي بثنائية الناهيري

فاز فريق الوداد الرياضي على ضيفه النجم الساحلي التونسي، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والدي انتهى قبل قليل بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

الإسباني خوان كارلوس غاريدو فضل عدم الاعتماد على رأس حربة صريح، ودفع بأيمن الحسوني كمهاجم وهمي، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على دفاع الفريق التونسي، والذي ظهر بوجه شاحب، الأمر الذي تأكد من خلال الهدف المبكر عن طريق العائد إلى الرسمية محمد الناهيري في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

الوداد ضغط بشكل قوي على وسط الميدان بكل ثقله في المباراة، وهو ما أتاح الفرصة لترك مساحات فارغة في الدفاع، حيث كاد أن يستغل ذلك الإيفواري سليمان كوليبالي فرصة تصدى لها الحارس رضى التكناوتي في الشوط الأول بنجاح، لينتهي الفصل الأول بفوز الفريق البيضاوي بهدف نظيف.

خلال النصف الثاني من المباراة، تواصلت مجهودات لاعبي الأحمر لمضاعفة النتيجة، إذ توالت الهجمات عن طريق كل من الحسوني وإسماعيل الحداد، لكن يقظة الدفاع التونسي منعت إضافة الهدف الثاني، إلى غاية الدقيقة 54 حيث استغل الناهيري تهاون النجم الساحلي وسجل الهدف الثاني بضربة رأسية.

وتوالت هجمات الوداد بعد تغيير جديد، ودخول الكونغولي كازادي كاسونغو، حيث سجل هدفا ملغيا بسبب لمس الكرة بيده، ليسدل الستار على فصول المواجهة بفوز مستحق بهدفين نظيفين.

وتجرى مباراة الإياب بين الوداد والنجم الساحلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت القادم بملعب رادس، بالعاصمة التونسية.