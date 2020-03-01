إطلاق النار على منزل ومركبة رئيس بلدية قلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدف مجهولون، مساء السبت، منزل ومركبة رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، بإطلاق وابلا من الرصاص الحي.
وقال سلامة، إنهم اليوم أطلقوا الرصاص على جميع سكان البلدة بعد أن تعرضتُ لإطلاق رصاص، ولا اتهم أي جهة بهذا العمل، وتربطني علاقة وطيدة مع الجميع، لكن هنالك من يبثون الفساد والجميع يشهد ولا أحد يحرك ساكنًا، وهذه هي النتيجة.
ويذكر أن مجهولون أطلقوا النار مساء الثلاثاء الماضي، على منزل وسيارة المدير العام السابق لبلدية قلنسوة، المحامي أيمن قشقوش، دون وقوع إصابات.
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